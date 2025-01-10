Офтальмолог Светлаков: неправильно подобранные очки способны ухудшить зрение

Офтальмолог Кирилл Светлаков предупредил, что неверно выбранные очки могут отрицательно повлиять на зрение. Он подчеркнул, что подбор очков должен проводиться индивидуально, передала «Вечерняя Москва».

Основная причина ухудшения зрения из-за очков заключается в их неправильном выборе. Очки должны подбираться исключительно исходя из индивидуальных характеристик вашего зрения и конкретных трудностей. Неправильно подобранные очки могут повлечь за собой множество негативных эффектов, уточнил Светлаков.

Кроме того, врач отметил, что использование неподходящих очков может привести к серьезным последствиям, таким как ухудшение зрения, особенно у подростков, у которых зрительная система еще находится в стадии формирования. В подобных ситуациях возможно появление косоглазия из-за использования неподходящей оптики.