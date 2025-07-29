Офтальмолог Сулейманова предупредила о повышенном риске ДТП из-за жары

В жару зрение водителя испытывает серьезную нагрузку: ослепление от солнца, ухудшение контрастности, снижение скорости реакции. Специалист офтальмологического центра «Зрение» Хадижат Сулейманова рассказала « Газете.ru », как высокие температуры влияют на восприятие дорожной обстановки.

По словам эксперта, при температуре выше +30 градусов усиливается испаряемость слезной пленки, что приводит к усилению симптомов синдрома сухого глаза. Ультрафиолетовое излучение повреждает ткани глаза и увеличивает риск развития катаракты, макулодистрофии и других заболеваний.

«Жаркая погода снижает контрастность зрения (способность различать объекты на фоне). Яркий свет и блики от асфальта затрудняют различение объектов. Водители хуже видят пешеходов, знаки, сигналы светофора», — отметила медик.

Как пояснила специалист, в таких условиях повышается вероятность ДТП. Она посоветовала проявлять особую осторожность автомобилистам старше 50 лет и людям с глаукомой, катарактой, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями.