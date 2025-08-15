Офтальмолог Соловей рассказала, что разный размер зрачком может привести к прогрессирующему ухудшению зрения

Анизокория — это состояние, при котором зрачки различаются по размеру. Как отметила врач-офтальмолог клиники 3Z Анна Соловей в беседе с «Известиями» , обычно оно является не самостоятельным заболеванием, а признаком других офтальмологических, неврологических или соматических расстройств.

Как отметила доктор, существует физиологическая и патологическая анизокория. Первая встречается у 20% людей и считается нормой, если разница в размере зрачков не превышает один миллиметр. Патологическая форма может быть вызвана заболеваниями глаз, поражениями головного мозга или синдромом Горнера.

Также существуют механическая и фармакологическая анизокория. Первая возникает из-за травм радужки, хирургических вмешательств или воспалительных процессов. Вторая — это временное изменение размера зрачка из-за действия лекарств.

«Даже незначительная разница в размере зрачков может вызывать зрительный дискомфорт», — пояснила Соловей.

Это может привести к привычному прикрыванию века неиспользуемого глаза и прогрессирующему ухудшению зрения. Лечение анизокории зависит от ее причины и определяется специалистом после диагностики. Врач подчеркнула важность своевременного и грамотного лечения для сохранения зрения.