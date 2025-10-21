Офтальмолог Шилова заявила, что ежегодная проверка зрения с 18 лет поможет снизить риск болезни глаз

Некоторые люди приходят к офтальмологу только тогда, когда возникают проблемы со зрением. Однако врач-офтальмолог высшей категории, эксперт телеканала «Доктор», микрохирург, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в интервью KP.RU подчеркнула важность регулярных осмотров у офтальмолога.

Специалист рекомендовала проходить профилактический осмотр у офтальмолога ежегодно начиная с 18 лет, даже если нет жалоб. Она отметила, что для полноценной проверки зрения необходимы три исследования: проверка остроты зрения, измерение внутриглазного давления и осмотр внутриглазных структур с помощью микроскопа. В случае обнаружения отклонений врач назначит дополнительные обследования.

Люди с близорукостью (миопией) должны уделять особое внимание профилактике зрения и проходить ежегодные обследования. Проверка остроты зрения имеет свои особенности в зависимости от степени нарушения, подчеркнула Шилова.