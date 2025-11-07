Офтальмолог Шилова сообщила о пользе майонеза для глаз

Офтальмолог Татьяна Шилова рассказала о пользе умеренного потребления майонеза для здоровья глаз. Об этом сообщил « Постньюс ».

По словам врача, большое количество насыщенных жиров, трансжиров и высококалорийной пищи в рационе может привести к серьезным заболеваниям глаз, включая диабетическую ретинопатию, макулодистрофию и ишемию сетчатки.

Специалист посоветовала выбирать майонез с более правильным составом и употреблять его в умеренных количествах. Польза продукта объясняется содержанием витамина E, поддерживающего состояние хрусталика.