Офтальмолог Шилова рассказала о микрочипе, разработанном для восстановления зрения у пациентов

Врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова поделилась с ИА НСН информацией о специальном микрочипе, разработанном учеными для восстановления зрения у пациентов с повреждением сетчатки глаза. Она объяснила принципы работы устройства и его преимущества для больных с возрастной макулярной дегенерацией (ВМД).

Микрочип устанавливается под сетчатку глаза пациента и соединяется с очками, оборудованными миниатюрной камерой. Камера фиксирует визуальную информацию и преобразует ее в электрический сигнал, передаваемый нервной ткани сетчатки. Этот сигнал обрабатывается мозгом, позволяя пациенту воспринимать образы, ранее невидимые из-за повреждения клеток сетчатки.

Шилова подчеркнула, что имплант не восстанавливает поврежденные клетки сетчатки, а создает новый канал передачи изображений. Пациенты могут научиться распознавать буквы и крупные предметы, но зрение все равно будет ограничено. Тем не менее, устройство значительно улучшает качество жизни пациентов, позволяя им снова читать и ориентироваться в окружающей среде.