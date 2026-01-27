Офтальмолог Шилова рассказала, что использование массажеров для глаз может быть опасно для людей с глаукомой

По словам врача, популярные на маркетплейсах массажные очки — это не безобидный косметический гаджет, а устройство, оказывающее физиотерапевтическое воздействие на один из самых хрупких органов.

«Основной риск при его использовании заключается в возможности резкого скачка внутриглазного давления, что для здорового органа может пройти бесследно, но для человека с глаукомой станет прямой угрозой зрению», — отметила Шилова.

Слишком интенсивная вибрация или давление на глазное яблоко могут ухудшить состояние уже существующей дистрофии сетчатки вплоть до ее разрыва или отслоения.

Офтальмолог подчеркнула, что массажеры для глаз не следует использовать при воспалительных заболеваниях органов зрения в острой фазе: конъюнктивите, кератите, увеите, иридоцикле и других. Массаж может усилить воспаление, боль и отек, заключила Шолова.