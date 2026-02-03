Офтальмолог Шилова предупредила о риске язвы роговицы от некачественных линз

Профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова сообщила «Москве 24» , что неправильное использование цветных линз может привести к серьезным проблемам со зрением, включая язву роговицы.

По словам специалиста, опасность заключается не в самом цвете линз, а в их покупке без консультации врача и в ненадежных местах, например, на маркетплейсах. Если линзы подобраны неправильно, возрастает риск механических травм глаза и повреждения эпителия роговицы.

Шилова отметила, что при использовании неподходящих линз человек может сначала почувствовать дискомфорт, сухость, покраснение и снижение качества зрения. Однако затем ситуация может стать клинически серьезной: начнется эрозия, инфекционный кератит, язва роговицы, рубцевание ткани и стойкое снижение зрения. В некоторых случаях это требует длительного лечения и хирургического вмешательства.

Кроме того, некачественные линзы могут содержать опасные компоненты, вызывающие аллергические реакции. Мелкие частицы, такие как пыль и ворс, также могут находиться в растворе или на самой линзе и вызывать механическое повреждение при попадании в глаз.

Офтальмолог добавила, что некоторым людям не рекомендуется носить цветные линзы, особенно при выраженной зрительной нагрузке, сопровождающейся симптомами сухости и жжения, а также при хроническом конъюнктивите, частых ячменях и аллергических заболеваниях глаз.