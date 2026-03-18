Офтальмолог Шилова предупредила, что яркий экран гаджетов приводит к переутомлению глазных мышц

Профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова в беседе с RT рассказала о влиянии яркости экрана смартфона на зрение. Чрезмерная яркость экрана создает большую нагрузку на глаза из-за светового контраста.

«Если вы используете гаджет в темноте или при тусклом освещении, глаза вынуждены постоянно адаптироваться к разной интенсивности света, когда вы переводите взгляд с яркого дисплея на окружающие предметы и обратно», — объяснила эксперт.

Она добавила, что зрачку требуется около пяти секунд, чтобы адаптироваться к яркому свету, и столько же, чтобы привыкнуть к темноте. Это приводит к быстрому переутомлению глазных мышц и развитию астенопии — зрительной усталости.

Кроме того, при длительном использовании яркого экрана мы моргаем реже, из-за чего слезная пленка пересыхает и вызывает жжение и ощущение «песка» в глазах. Постоянное напряжение цилиарной мышцы, отвечающей за четкость зрения, может вызвать спазм, проявляющийся головной болью.

Офтальмолог порекомендовала использовать «автояркость», чтобы устройство самостоятельно подстраивало интенсивность свечения под окружающее освещение. Также она посоветовала каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд и переводить взгляд на объекты, расположенные на расстоянии около 6 метров.

«В вечернее время используйте ночной режим (теплые оттенки экрана) — это существенно снизит нагрузку на сетчатку и поможет сохранить качество сна», — заключила Шилова.