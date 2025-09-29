Офтальмолог Шилова посоветовала следовать правилу 20-20-20 для предотвращения синдрома сухого глаза

Профессор, врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова в разговоре с ИА НСН обозначила несколько групп риска, которые могут страдать от синдрома сухого глаза. Среди них — женщины в возрасте 45–50 лет, офисные работники и люди, использующие контактные линзы.

Доктор объяснила, что этому состоянию способствуют работа за компьютером и длительное взаимодействие с цифровыми устройствами, использование контактных линз, а также возраст и гормональные изменения, особенно у женщин после 40–50 лет.

Для предотвращения синдрома сухого глаза Шилова рекомендовала следовать правилу 20-20-20: каждые 20 минут смотреть по 20 секунд на расстояние шесть метров и осознанно пять-шесть раз полноценно моргнуть. Кроме того, важно контролировать работу с компьютером: размещать монитор чуть ниже уровня глаз; использовать максимально крупный шрифт для работы; выставлять адекватную яркость экрана и делать пятиминутные перерывы каждый час работы.

Также следует поддерживать влажность помещения в пределах 40–60%, избегать направленного потока кондиционера или вентилятора в лицо, спать семи-восьмичасовой сон и использовать обычные увлажняющие капли, подчеркнула Шилова.