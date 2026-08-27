Офтальмолог Шилова перечислила правила сохранения зрения у школьников

Профессор, врач-офтальмолог Татьяна Шилова рекомендовала проверять зрение ребенка перед учебным годом, делать перерывы при занятиях и чаще бывать на улице, сообщает Zvezdanews .

Шилова отметила, что дети не всегда замечают ухудшение зрения, особенно если хуже видит только один глаз. Родителей должны насторожить прищуривание, желание сесть ближе к экрану или доске, низкий наклон над тетрадью, головные боли, двоение и затуманивание зрения.

Одной из наиболее доказанных мер профилактики близорукости врач назвала прогулки при естественном дневном свете. Ребенку желательно проводить на улице около двух часов в день. При уже возникшей близорукости прогулки не заменяют наблюдение у офтальмолога и специальные методы контроля заболевания.

При работе с гаджетами врач посоветовала выбирать компьютер или планшет на подставке вместо смартфона. Телефон нужно держать на расстоянии 30-40 см, монитор — 50-70 см, а экран располагать немного ниже уровня глаз. Каждые 20 минут полезно на 20 секунд переводить взгляд на предмет в шести метрах и дальше. После 40-45 минут занятий следует сделать перерыв.

Книгу или тетрадь необходимо держать в 30-40 см от глаз и читать за столом при общем и локальном освещении. Шилова не рекомендовала читать в движущемся автомобиле. Она также подчеркнула, что гимнастика для глаз не лечит близорукость и не заменяет назначения офтальмолога.