Офтальмолог Шилова отметила, что большинству пациентов с глаукомой рекомендуется операция

При глаукоме часто требуется замена хрусталика, чтобы избежать осложнений и сохранить зрение. Врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова рассказала, что глаукома вызывает повышенное внутриглазное давление и атрофию зрительного нерва. Это влияет на все структуры глаза, включая связочный аппарат хрусталика и радужную оболочку, передала «Вечерняя Москва».

Для поддержания состояния пациента до операции применяются капли, снижающие внутриглазное давление, но они могут ускорить развитие катаракты. По словам Шиловой, при глаукоме всегда происходит помутнение хрусталика, поэтому врачи предлагают замену хрусталика на ранних стадиях.

Офтальмолог отметила, что операция рекомендуется большинству пациентов с глаукомой, так как заболевание снижает остроту зрения. Однако в некоторых случаях хирургическое вмешательство можно отложить или избежать при наличии общих противопоказаний.

Операция по замене хрусталика длится 5–10 минут и проводится под местной анестезией. Она позволяет улучшить зрение, но при запущенной болезни может быть рискованной из-за изменений в структуре глаза.