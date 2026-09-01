Офтальмолог Шилова назвала признаки ухудшения зрения у детей

Прищуривание, низкий наклон над тетрадью и головные боли могут указывать на проблемы со зрением у ребенка. Профессор, врач-офтальмолог Татьяна Шилова призвала регулярно проверять зрение у детей, сообщает RT .

Дети могут не замечать постепенного ухудшения зрения. Полный осмотр у офтальмолога следует проходить не реже раза в год, а при близорукости, астигматизме, косоглазии и других нарушениях график определит врач. Обычно такие осмотры проводят каждые 6-12 месяцев.

Родителей должны насторожить случаи, когда ребенок щурится, садится ближе к телевизору или доске, трет глаза, жалуется на усталость, головную боль, двоение или затуманивание зрения. Среди других признаков врач назвала потерю строки при чтении, ошибки при списывании, привычку закрывать один глаз или поворачивать голову.

Шилова посоветовала держать книгу или тетрадь на расстоянии 35-40 см от глаз, а монитор — в 50-70 см. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Во время чтения, уроков и использования гаджетов нужно делать перерывы каждые 20-30 минут.

Врач отметила, что снизить риск миопии помогает ежедневное пребывание на улице при дневном свете: школьнику желательно гулять полтора-два часа в день. При уже появившейся близорукости необходимы подобранная коррекция и регулярный контроль у специалиста.