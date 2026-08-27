Офтальмолог Шамарова предупредила о рисках для зрения из-за наращивания ресниц

Офтальмолог Анна Шамарова сообщила, что наращивание ресниц может привести к снижению зрения. В беседе с Lenta.Ru специалист отметила, что наращивание ресниц экстремальных объемов (4–5D) требует особой осторожности.

Во время процедуры, которая проводится в нескольких миллиметрах от поверхности глаза, используются клей, патчи и инструменты. Массивные искусственные ресницы создают дополнительную нагрузку на ресничный край, пишут «Известия».

По словам Шамаровой, наиболее частыми последствиями становятся аллергический блефарит и кератоконъюнктивит из-за компонентов клея. Они могут сопровождаться отеком и зудом век, покраснением, слезотечением и жжением. Также есть риск повреждения роговицы клеем, средством для снятия или неправильно приклеенной ресницей. Это может привести к развитию микробного кератита, который способен вызвать язву и образование рубца на роговице, значительно ухудшающего зрение.