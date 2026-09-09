Офтальмолог Щемеров предупредил о риске потери зрения из-за некачественного алкоголя

Офтальмолог Николай Щемеров в разговоре с сайтом Lenta.ru предупредил, что употребление суррогатного алкоголя может привести к серьезному повреждению зрительного нерва и полной потере зрения.

В подпольном алкоголе часто содержится метанол — ядовитый спирт, который внешне неотличим от этилового. В организме он превращается в высокотоксичные вещества, поражающие нервную систему, включая зрительные нервы, отметило «АБН24».

Употребление таких напитков может вызвать токсическую оптическую нейропатию — патологическое состояние, при котором нарушается передача сигналов от глаз к мозгу, что ведет к необратимой слепоте.