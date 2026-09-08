Офтальмолог Савинкова опровергла вред синего света гаджетов

Офтальмолог Анастасия Савинкова сообщила, что исследования не подтверждают вред синего света смартфонов и компьютеров для сетчатки. Для здоровья глаз важнее делать перерывы и не держать экран близко к лицу, пишут «Краснодарские известия» .

Врач пояснила, что линзы с фильтром синего света не доказали эффективность в защите зрения. Систематический обзор Кокрейновского сотрудничества 2023 года показал, что они почти не снижают зрительное напряжение по сравнению с обычными очками.

Специалисты также не подтвердили, что такие фильтры защищают макулу — центральную часть сетчатки — от воздействия экранов.

«Основная проблема современного человека не в „синем излучении“, а в том, что мы можем четыре часа подряд смотреть на объект на расстоянии вытянутой руки, почти не делать пауз и меньше моргать», — отметила Савинкова.

Врач посоветовала во время работы за экраном регулярно переводить взгляд вдаль. Детям при занятиях вблизи следует делать паузы на 5–10 минут после 30–45 минут работы. Повторяющиеся боли в глазах, двоение, затуманивание зрения и головные боли требуют обращения к офтальмологу.