Офтальмолог Санторо: пациентам с риском глазных заболеваний следует следить за уровнем витаминов в организме

Офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Элина Санторо в беседе с Lenta.ru рассказала, что людям, у которых имеется риск развития глазных заболеваний, обязательно необходимо следить за уровнем витаминов в организме.
Медик выделила два основных витамина — С и Е, а также упомянула цинк и антиоксиданты.
«Для восстановления сетчатки глаза требуются, помимо названных витаминов, цинк и другие антиоксидантные препараты», — процитировал сайт kp.ru специалиста.
По словам офтальмолога, перед тем, как покупать препараты, стоит проконсультироваться с лечащим доктором. Он поможет подобрать индивидуальный витаминный комплекс.
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