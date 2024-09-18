Офтальмолог Санторо: пациентам с риском глазных заболеваний следует следить за уровнем витаминов в организме

Офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Элина Санторо в беседе с Lenta.ru рассказала, что людям, у которых имеется риск развития глазных заболеваний, обязательно необходимо следить за уровнем витаминов в организме.

Медик выделила два основных витамина — С и Е, а также упомянула цинк и антиоксиданты.

«Для восстановления сетчатки глаза требуются, помимо названных витаминов, цинк и другие антиоксидантные препараты», — процитировал сайт kp.ru специалиста.

По словам офтальмолога, перед тем, как покупать препараты, стоит проконсультироваться с лечащим доктором. Он поможет подобрать индивидуальный витаминный комплекс.