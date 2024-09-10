Офтальмолог Санторо: наименьшее напряжение глаз у детей вызывают шрифты Verdana и Calibri
Офтальмохирург Элина Санторо назвала шрифты, которые вызывают наименьшее раздражение глаз у детей. Об этом сообщил News.ru.
По словам врача, наиболее удобными для чтения считаются Verdana, Tahoma, Calibri, Arial. Благодаря отсутствию мелких деталей они помогают избежать дополнительного напряжения глаз.
Медик посоветовала использовать шрифты размером 14 или 16. При просмотре ребенком страниц на экране важно настроить яркость и контрастность.
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