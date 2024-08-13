Офтальмолог Санторо: менингит и энцефалит могут вызывать боязнь яркого света

Чрезвычайно яркий свет не способен вынести даже человек с нормальным здоровьем. А вот светобоязнь — другое дело, передала «Вечерняя Москва» слова офтальмолога Элины Санторо.

Она пояснила, что данное состояние возникает из-за применения некоторых лекарственных препаратов. Еще одна возможная причина — болезни нервной системы, например мигрень.

В некоторых случаях боязнь яркого света указывает на развитие менингита и энцефалита, добавила врач. Она также посоветовала исключить офтальмологические проблемы.

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