Офтальмолог Сагоненко предупредил о потенциальном вреде новогодних гирлянд для здоровья

Врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко предупредил о потенциальном вреде новогодних гирлянд для здоровья. В интервью «Вечерней Москве» он рассказал, что гирлянды с частым мерцанием могут негативно сказаться на нервной системе и даже спровоцировать эпилепсию.

Сагоненко подчеркнул, что особую опасность представляют гирлянды, мерцающие чаще трех раз в секунду. При фотосенситивной эпилепсии вспышки огоньков могут стать триггером, вызывающим приступы и судороги. «В этом случае свет является триггером, который вызывает приступы, судороги и другие эпилептиформные явления», — пояснил он.

Кроме того, постоянное мерцание может привести к головным болям, раздражительности и нарушениям сна. Что касается зрения, сертифицированные гирлянды, работающие в безопасном световом диапазоне, не наносят прямого вреда. Однако некачественные изделия могут излучать опасный инфракрасный или ультрафиолетовый свет, повреждающий сетчатку глаза, написала Neva.Today.

Чтобы снизить риски, врач рекомендует выбирать гирлянды с мягким светом и статическим свечением. Такие параметры не раздражают глаза и могут положительно влиять на биоритмы.