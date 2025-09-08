Офтальмолог Рыбчич поделился, что прогулки и физнагрузки помогают сохранить остроту зрения
Врач-офтальмолог городской детской поликлиники № 6 в Пензе Роман Рыбчич поделился с ИА «ПензаПресс» советами по профилактике заболеваний органов зрения у детей.
«Для разных возрастов присущи разные заболевания. У самых маленьких чаще бывают заболевания воспалительного характера. Когда у детей начинает увеличиваться зрительная нагрузка, чаще проявляются заболевания, связанные с нарушением рефракции», — отметил специалист.
По словам Рыбчича, из-за увлечения гаджетами увеличивается количество пациентов с близорукостью. Зрительное утомление развивается уже через 30 минут непрерывного просмотра телефона. Врач подчеркнул, что для сохранения остроты зрения важно проводить больше времени на свежем воздухе и заниматься физической активностью.
Рыбчич также добавил, что регулярные профилактические осмотры у детского офтальмолога помогают контролировать состояние здоровья органов зрения и выявлять заболевания на начальной стадии.
«Здоровый образ жизни и контроль экранного времени — вот ключевые способы сохранить здоровье глаз на долгие годы», — подытожил врач.