Офтальмолог Рыбчич поделился, что прогулки и физнагрузки помогают сохранить остроту зрения

Врач-офтальмолог городской детской поликлиники № 6 в Пензе Роман Рыбчич поделился с ИА «ПензаПресс» советами по профилактике заболеваний органов зрения у детей.

«Для разных возрастов присущи разные заболевания. У самых маленьких чаще бывают заболевания воспалительного характера. Когда у детей начинает увеличиваться зрительная нагрузка, чаще проявляются заболевания, связанные с нарушением рефракции», — отметил специалист.

По словам Рыбчича, из-за увлечения гаджетами увеличивается количество пациентов с близорукостью. Зрительное утомление развивается уже через 30 минут непрерывного просмотра телефона. Врач подчеркнул, что для сохранения остроты зрения важно проводить больше времени на свежем воздухе и заниматься физической активностью.

Рыбчич также добавил, что регулярные профилактические осмотры у детского офтальмолога помогают контролировать состояние здоровья органов зрения и выявлять заболевания на начальной стадии.

«Здоровый образ жизни и контроль экранного времени — вот ключевые способы сохранить здоровье глаз на долгие годы», — подытожил врач.