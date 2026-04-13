Офтальмолог Руссков заявил, что эффективность лазерной коррекции зрения достигает 98%

Врач-офтальмолог, катарактальный хирург клиники 3Z Константин Руссков в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что на современном уровне развития медицины лазерная коррекция зрения является совершенно безопасной.

По словам специалиста, эффективность процедуры достигает 98%. Обычно ее проводят после достижения 18 лет, однако в некоторых случаях лазерная коррекция может быть назначена и раньше.

Хирург отметил, что процедура актуальна для подростков, которые планируют поступление в вузы, где требуется хорошее зрение.