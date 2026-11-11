Офтальмолог Русановская призвала проверять зрение ежегодно после 40 лет

Кандидат медицинских наук Анна Русановская посоветовала людям старше 40 лет ежегодно посещать офтальмолога и измерять глазное давление. Это поможет выявить глаукому, которая на ранних стадиях протекает без симптомов, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

Русановская рассказала, что существуют разные типы глаукомы, в том числе врожденная и ювенильная. Чаще всего у взрослых встречается первичная открытоугольная глаукома. При ней происходят дистрофические и дегенеративные изменения в структурах оттока жидкости глаза.

По словам врача, человек может случайно узнать о заболевании, когда один глаз уже полностью потерял зрение. Иногда пациент замечает это, лишь прикрыв второй глаз.

Русановская пояснила, что центральное зрение может оставаться очень высоким вплоть до последней стадии болезни, хотя поле зрения постепенно сужается. Поэтому она подчеркнула важность регулярного контроля у врача.