Офтальмолог рассказал, как бороться с сухостью глаз после работы за компьютером

Сухость глаз из-за долгой работы перед монитором можно уменьшить с помощью увлажнителей воздуха, капель искусственной слезы и непродолжительной гимнастики для глаз. Об этом рассказал врач-офтальмолог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Иван Зарубин в беседе с РИА «Новости» .

«Соблюдайте правило 20-20-20: каждые 20 минут отводите взгляд от экрана и смотрите на объект, находящийся на расстоянии шести метров в течение 20 секунд. Это помогает расслабить глаза и снизить напряжение», — объяснил врач.

Также специалист посоветовал контролировать влажность в комнате и при необходимости пользоваться увлажнителем. Помимо этого, для профилактики сухости глаз полезно регулярно закапывать искусственную слезу или увлажняющие капли.

Еще важно помнить об осанке и расположении монитора: экран должен быть слегка ниже линии взгляда, чтобы при длительной работе не возникало лишнего напряжения.

Ранее офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова заявила, что синдром сухого глаза стал часто появляться у молодых пациентов. Это связано с длительным использованием гаджетов.