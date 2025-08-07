Офтальмолог Оганезова предупредила о том, что аномальный рост ресниц может привести к проблемам со зрением

Ресницы защищают глаза от пыли, но их неправильный рост может быть опасным. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры офтальмологии имени Нестерова Пироговского университета Жанна Оганезова.

Доктор объяснила, что в норме волосы из конъюнктивы — слизистой оболочки — не растут. Однако есть описание более 20 случаев, когда в конъюнктиве находили растущий волосок. Это может привести к эрозии роговицы и кератиту, а затем — к слепоте или глаукоме.

«Волосок контактирует с роговицей, повреждая ее передний слой — эпителий. Это сопровождается светобоязнью, слезотечением, невозможностью полностью открыть глаз», — привел слова Оганезовой сайт «Известия».

Врач порекомендовала сразу обращаться к офтальмологу при обнаружении неправильно растущей ресницы. Ее необходимо удалить, чтобы избежать осложнений.