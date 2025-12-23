Офтальмолог Нозина сообщила, что некачественные гирлянды могут вызывать головную боль

Офтальмолог Любовь Нозина в беседе с « Москвой 24 » поделилась рекомендациями по выбору безопасных для зрения новогодних украшений.

По словам специалиста, некачественные или старые гирлянды с лампами накаливания часто мерцают, что может вызывать утомляемость, рассеянность и головную боль. Также вредны яркие лампочки холодного белого или синего оттенка, направленные прямо в лицо.

«Коротковолновый синий свет, которого много в холодном свечении, обманывает наш мозг, подавляя выработку гормона сна — мелатонина», — предупредила эксперт.

Врач рекомендовала выбирать гирлянды с теплым, янтарным или желтоватым светом. Как пояснил медик, стоит отказаться от мигающих режимов и стробоскопов.