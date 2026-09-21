Офтальмолог Миргородская разъяснила, что дневной свет снижает риск миопии у детей

Прогулки при дневном свете помогают предотвратить или отсрочить развитие близорукости у детей, особенно из группы риска. Они не восстанавливают зрение и не заменяют лечение, сообщает RT .

Врач-офтальмолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская пояснила, что естественное освещение на улице значительно ярче комнатного даже в пасмурную погоду. Предположительно, свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, который влияет на рост глазного яблока.

Во время прогулок ребенок чаще смотрит вдаль и меньше напрягает зрение при чтении или использовании гаджетов. Наиболее полезно это для школьников с миопией у родителей, высокой зрительной нагрузкой или начальными изменениями рефракции. Спорт необязателен: подойдут игры, прогулки и отдых в тени.

Если близорукость уже появилась, прогулки остаются частью здорового образа жизни, но не могут заменить очки, методы контроля миопии и наблюдение у офтальмолога. Родителям стоит обратиться к врачу, если ребенок щурится, садится ближе к телевизору или плохо видит доску. После 30-45 минут занятий или работы за экраном нужно делать перерыв и смотреть вдаль.