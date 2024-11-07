Офтальмолог Миргородская рассказала, что подергивание глаз может возникнуть на фоне повышенной зрительной нагрузки

Подергивание глаз может возникнуть на фоне повышенной зрительной нагрузки — длительной работы за компьютером, телефоном или за рулем без отдыха. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Светлана Миргородская.
Иногда подергивание глаза наблюдается на фоне физического и психоэмоционального переутомления. Врач призвала людей с подобной проблемой соблюдать режим зрительной нагрузки, носить правильно подобранной очковую и контактную коррекцию и наладить режим сна и отдыха.
Что касается синдрома сухого глаза, он может быть следствием гормонального дисбаланса в организме. Также сухость глаз испытывают люди, которые злоупотребляют кофеином и алкоголем, пояснила Миргородская.
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