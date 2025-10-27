Офтальмолог Мамиконян подчеркнул, что питание играет важную роль в поддержании здоровья глаз

Профессор офтальмологии Вардан Мамиконян с многолетним стажем врачебной практики обратился к теме взаимосвязи между здоровьем глаз и уровнем холестерина в организме. В интервью КP.RU он подчеркнул, что питание играет важную роль в поддержании здоровья, но отдельно взятые продукты не способны значительно повлиять на состояние глаз.

Мамиконян отметил, что высокий уровень липопротеинов низкой плотности (так называемый «плохой» холестерин) оказывает негативное влияние на всю сосудистую систему организма, включая сосуды глаз. Высокий уровень холестерина может повредить стенки сосудов, ухудшая кровообращение и приводя к проблемам со зрением.

Таким образом, ученый призвал сосредоточиться на сбалансированном питании и регулярных медицинских обследованиях, чтобы своевременно выявлять и устранять факторы риска, влияющие на здоровье глаз.