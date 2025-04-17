Офтальмолог Лоова: купание в контактных линзах может привести к язве роговицы

Врач-офтальмолог Динара Лоова рассказала «Газете.Ru» об опасности, которую представляют контактные линзы при купании в стоячей воде или бассейнах.

В такой среде можно заразиться акантамебным кератитом — заболеванием, вызываемым амебой акантамебой. Она обитает в речной и морской воде, стоячих водоемах, а также может встречаться в водопроводной воде и бассейнах. Эта бактерия устойчива к хлорированию, отметила доктор.

Кератит наиболее опасен, если его не вовремя или неправильно лечить, тогда он может привести в лучшем случае к помутнению роговицы и снижению остроты зрения, а в худшем — к возникновению в роговице язв. Основные причины развития кератита — травма глаза и инфекция.

Один из самых опасных кератитов вызывается как раз акантамебой, которая попадает в организм через воду с линзами. На начальной стадии недуг похож на конъюнктивит, но затем вызывает сильные боли и требует профессионального лечения, сообщил сайт «Известия».

Офтальмолог подчеркнула важность соблюдения гигиены при использовании контактных линз. При появлении первых признаков болезни нужно обратиться к врачу для предотвращения осложнений.