Офтальмолог Лещенко посоветовала водителям соблюдать ночью правило трех секунд

Езда в темное время суток сопряжена с повышенными рисками, одним из которых является ухудшение видимости из-за особенностей зрения. Как грамотно организовать движение, рассказала офтальмолог Ирина Лещенко в беседе с Life.ru .

По словам врача, на незнакомой дороге следует ориентироваться по разметке или обочине, избегая резких маневров. При встрече с одиночным источником света впереди рекомендуется прижаться к правому краю полосы.

«Почти 30% людей имеют выраженный астигматизм, который особенно осложняет видимость в сумерках. Даже слабая степень астигматизма при отсутствии коррекции может негативно сказываться на реакции водителя», — предупредила медик.

Как пояснила Лещенко, скорость движения ночью должна быть ниже дневной, а дистанцию лучше увеличить, например с помощью «правила трех секунд». Необходимо выбрать объект, мимо которого проехал впереди идущий автомобиль, и посчитать до трех. Если за этот промежуток удалось добраться до указанного объекта — дистанция оптимальна, отметила специалист.