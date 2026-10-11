Офтальмолог Лерман отметила, что солнцезащитные очки с маркировкой UV400 помогут сохранить здоровье глаз

Главный офтальмолог Тульской области Маргарита Лерман перечислила полезные привычки, помогающие снизить риск проблем со зрением в зрелом возрасте. Ее рекомендации опубликовал сайт «ТСН24» .

По словам медика, после достижения 40 лет следует регулярно приходить на профилактический прием. В ежедневный рацион полезно добавить омега-3, цинк, лютеин и витамины A, C, E. Также специалист призвала отказаться от табака и спиртного.

При использовании гаджетов важно ежечасно давать глазам отдых и выполнять специальную гимнастику. Для защиты от ультрафиолета эксперт посоветовала выбирать солнцезащитные очки с маркировкой UV400.

«Сохранить здоровье глаз гораздо проще, чем восстанавливать его после серьезных изменений», — отметила врач.

Памятку приурочили ко Всемирному дню зрения, который ежегодно празднуют во второй четверг октября.