Офтальмолог Леншина предупредила, что сон в контактных линзах может привести к гипоксии роговицы

Контактные линзы — удобное средство коррекции зрения, но неправильное их использование может привести к проблемам со здоровьем глаз. Об этом сайту «Страсти» рассказала врач-офтальмолог ИНВИТРО Северо-Запад Капиталина Леншина.

По словам доктора, неправильное использование линз может нарушить микробиту глаз, что часто приводит к сухости, воспалению и другим заболеваниям.

«Нельзя сказать однозначно, что неправильное ношение линз обязательно приведет к слепоте, однако заболевания, вызванные регулярным неправильным ношением линз, без своевременного лечения могут закончиться необратимыми нарушениями зрения, вплоть до слепоты», — сказала Леншина.

Врач рекомендовала снимать мягкие ежедневные линзы на время сна, чтобы избежать гипоксии роговицы. Если все же получилось заснуть в линзах, офтальмолог посоветовала закапать в глаза увлажняющие капли, а затем аккуратно снять линзы.