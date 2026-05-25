Офтальмолог Куренков предупредил, что купание в контактных линзах несет риск заражения акантамебой

Офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Куренков в разговоре с aif.ru предупредил о возможных серьезных последствиях для здоровья глаз при купании в контактных линзах в пресных водоемах и общественных джакузи. Врач отметил, что относительно безопасным может быть купание в морской воде, но и здесь призвал к осторожности.

Куренков подчеркнул, что в пресных водоемах и общественных джакузи можно заразиться акантамебой, которая вызывает тяжелейшие повреждения глаза.

«Эти повреждения связаны с поражением роговицы, ее помутнением и последующим образованием рубцовой ткани, а также с поражением других структур глаза», — пояснил Куренков.

По его словам, это может потребовать сложного хирургического лечения. Профессор отметил, что контактная линза, взаимодействуя с водой, создает дополнительный риск проникновения микроорганизмов в ткани глаза. Альтернативой могут быть очки с диоптриями для плавания или временный отказ от средств контактной коррекции.