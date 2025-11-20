Офтальмолог Кныш назвала катаракту самым распространенным заболеванием глаз

В Курганском госпитале для ветеранов войн находится офтальмологический центр, где сосредоточено современное оборудование и работают специалисты в области лечения заболеваний и травм глаз. Хирург-офтальмолог, заведующая отделением микрохирургии глаза госпиталя Наталья Кныш рассказала URA.RU о распространенных проблемах со зрением и методах их решения.

Одной из самых частых проблем является катаракта — помутнение хрусталика. Она требует хирургического вмешательства и лечится операцией. В год в госпитале проводят около 3,5 тысяч таких операций. Также распространены патологии сетчатки: диабетические поражения, кровоизлияния в стекловидное тело, отслойки сетчатки. Они могут привести к слепоте, если не вмешаться вовремя.

По словам врача, возрастные изменения неизбежны, но их можно замедлить. Необходимо проходить регулярные осмотры у офтальмолога и не ждать до запущенного состояния. Зарядка для глаз полезна, но не панацея. Важно соблюдать режим работы и отдыха, а также ограничивать экранное время для детей.

Кныш также рассказала о современных методах коррекции зрения, таких как ортокератологические (ночные) линзы и имплантация внутрь глаза мультифокальных интраокулярных линз. Она подчеркнула, что воспалительные заболевания глаз могут привести к осложнениям вплоть до потери зрения, поэтому важно своевременно обращаться к врачу.