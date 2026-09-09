Офтальмолог Казбан призвал при спазме глаз и онемении лица срочно обращаться за медпомощью

Краткое подергивание века обычно возникает из-за стресса, недосыпа или избытка кофеина. Если спазм усиливается, долго не проходит или сопровождается другими симптомами, необходима консультация врача, сообщает Life.ru .

Заведующий офтальмологическим отделением Красногорской клинической больницы Алексей Казбан пояснил, что подергивание века называется миокимией. Оно может сохраняться несколько недель и чаще всего не указывает на серьезное заболевание, если возникает кратковременно и не усиливается.

«Если симптом сохраняется длительное время, возникает все чаще или постепенно усиливается, необходимо обратиться к специалисту, чтобы установить его причину», — отметил врач.

Срочно обратиться за медицинской помощью следует, если сокращения затрагивают оба глаза или распространяются на другие мышцы лица. Тревожными признаками также являются слабость или онемение лица, нарушения речи, зрения и координации, сильная головная боль, опущение века или асимметрия лица.

Врач нужен и при полном непроизвольном закрывании глаза. При сухости, покраснении, боли или ухудшении зрения стоит начать с офтальмолога, при неврологических симптомах — обратиться к неврологу.

Казбан не рекомендовал самостоятельно принимать магний и другие микроэлементы: связь миокимии с их дефицитом часто переоценивают, а препараты должен назначать врач.