Офтальмолог Казбан призвал при спазме глаз и онемении лица срочно обращаться за медпомощью
Краткое подергивание века обычно возникает из-за стресса, недосыпа или избытка кофеина. Если спазм усиливается, долго не проходит или сопровождается другими симптомами, необходима консультация врача, сообщает Life.ru.
Заведующий офтальмологическим отделением Красногорской клинической больницы Алексей Казбан пояснил, что подергивание века называется миокимией. Оно может сохраняться несколько недель и чаще всего не указывает на серьезное заболевание, если возникает кратковременно и не усиливается.
«Если симптом сохраняется длительное время, возникает все чаще или постепенно усиливается, необходимо обратиться к специалисту, чтобы установить его причину», — отметил врач.
Срочно обратиться за медицинской помощью следует, если сокращения затрагивают оба глаза или распространяются на другие мышцы лица. Тревожными признаками также являются слабость или онемение лица, нарушения речи, зрения и координации, сильная головная боль, опущение века или асимметрия лица.
Врач нужен и при полном непроизвольном закрывании глаза. При сухости, покраснении, боли или ухудшении зрения стоит начать с офтальмолога, при неврологических симптомах — обратиться к неврологу.
Казбан не рекомендовал самостоятельно принимать магний и другие микроэлементы: связь миокимии с их дефицитом часто переоценивают, а препараты должен назначать врач.