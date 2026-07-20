Офтальмолог Казанцева назвала признаки угрозы слепоты после 40
После 40 лет ухудшение зрения вблизи и сухость глаз часто связаны с возрастными изменениями, но ряд симптомов может говорить об опасных болезнях. Ассистент кафедры офтальмологии Пироговского Университета Ангелина Казанцева перечислила такие признаки, сообщает RuNews24.ru.
Ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева объяснила, что после 40 лет часто развиваются пресбиопия, сухость глаз и помутнения стекловидного тела.
Пресбиопия, или возрастная дальнозоркость, связана с тем, что хрусталик теряет эластичность. Из-за этого становится трудно читать мелкий шрифт и фокусироваться вблизи, особенно при плохом освещении. Это состояние корректируют очками или мультифокальными линзами.
Казанцева также отнесла к типичным возрастным изменениям сухость глаз и единичные «мушки». Сухость проявляется жжением, резью и ощущением песка, а у женщин в перименопаузе ее связывают с гормональными изменениями. Коррекция нужна увлажняющими каплями.
Срочного осмотра требуют волнистые линии и искажение букв, туннельное зрение, внезапный туман на одном глазу и резкое падение зрения при гипертонии или диабете. Эти симптомы могут указывать на влажную возрастную макулярную дегенерацию, глаукому, катаракту, тромбоз центральной вены сетчатки или окклюзию артерии.