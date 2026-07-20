Офтальмолог Казанцева назвала признаки угрозы слепоты после 40

После 40 лет ухудшение зрения вблизи и сухость глаз часто связаны с возрастными изменениями, но ряд симптомов может говорить об опасных болезнях. Ассистент кафедры офтальмологии Пироговского Университета Ангелина Казанцева перечислила такие признаки, сообщает RuNews24.ru .

Ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева объяснила, что после 40 лет часто развиваются пресбиопия, сухость глаз и помутнения стекловидного тела.

Пресбиопия, или возрастная дальнозоркость, связана с тем, что хрусталик теряет эластичность. Из-за этого становится трудно читать мелкий шрифт и фокусироваться вблизи, особенно при плохом освещении. Это состояние корректируют очками или мультифокальными линзами.

Казанцева также отнесла к типичным возрастным изменениям сухость глаз и единичные «мушки». Сухость проявляется жжением, резью и ощущением песка, а у женщин в перименопаузе ее связывают с гормональными изменениями. Коррекция нужна увлажняющими каплями.

Срочного осмотра требуют волнистые линии и искажение букв, туннельное зрение, внезапный туман на одном глазу и резкое падение зрения при гипертонии или диабете. Эти симптомы могут указывать на влажную возрастную макулярную дегенерацию, глаукому, катаракту, тромбоз центральной вены сетчатки или окклюзию артерии.