Офтальмолог Казанцев рассказал, что влажность в офисе на уровне 40-60% помогает снизить нагрузку на глаза

Офтальмолог Антон Казанцев в интервью «Газете.Ru» поделился рекомендациями по снижению нагрузки на глаза во время длительной работы за компьютером. Это поможет избежать сухости, покраснения и нечеткости зрения.

Врач подчеркнул важность правильного расположения монитора. Оптимальное расстояние от глаз — 50–70 сантиметров, а центр экрана должен быть немного ниже уровня взгляда. Это положение способствует уменьшению пересыхания роговицы и напряжения в шее и плечах.

«Каждые 20 минут отрывайте взгляд от экрана и в течение 20 секунд смотрите на объект, расположенный на расстоянии около шести метров», — цитирует доктора сайт RT.

Кроме того, специалист рекомендовал обращать внимание на освещение рабочего места, избегать бликов на экране и не работать в полной темноте. Поддержание влажности воздуха в помещении на уровне 40–60% также способствует снижению усталости глаз.