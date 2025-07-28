Офтальмолог Казанцев предупредил, что вейпинг может привести к потере зрения

Врач-офтальмолог и генеральный директор офтальмологического центра VISTA Антон Казанцев в интервью радио Sputnik предупредил о негативном влиянии вейпинга на зрение.

По словам врача, компоненты жидкости для вейпов могут вызывать раздражение слизистой глаз, что приводит к сухости, жжению и зуду. Продолжительное воздействие может усугубить проявления синдрома сухого глаза и негативно повлиять на роговицу.

Казанцев отметил, что раздражающие вещества в паре от вейпов могут спровоцировать воспаление конъюнктивы — конъюнктивит. Также никотин в жидкостях для вейпинга сужает сосуды, питающие органы зрения, что может привести к ухудшению кровоснабжения сетчатки, зрительного нерва и других структур. Это, в свою очередь, может стать причиной развития глаукомы, возрастной дегенерации макулы и диабетической ретинопатии, заключил офтальмолог.