Офтальмолог Казанцев предупредил, что глаукома может развиваться несколько лет без симптомов

Врач-офтальмолог и генеральный директор офтальмологического центра VISTA Антон Казанцев в интервью радио Sputnik рассказал о глаукоме, которая считается одной из основных причин необратимой слепоты у взрослых.

По данным ВОЗ, около 100 миллионов человек в мире живут с этим заболеванием, причем большинство случаев приходится на возрастную группу старше 40 лет. Казанцев объяснил, что наиболее распространенная форма — открытоугольная глаукома. Ее называют «тихим похитителем зрения», так как в начале болезнь тяжело обнаружить.

Среди симптомов — радужные круги вокруг источников света, «мушки» или пелена перед глазами, размытость изображения, снижение четкости, постепенное сужение поля зрения, появление «слепых» зон. Врач подчеркнул, что вероятность столкнуться с глаукомой возрастает с годами.

«Если в 40–50 лет ею страдает примерно 1% населения, то после 80 лет — уже каждый седьмой», — предупредил Казанцев.

Он также отметил, что самое опасное заблуждение — ждать явных признаков ухудшения зрения, так как болезнь может развиваться несколько лет без симптомов. Современная диагностика включает не только проверку остроты зрения и измерение давления, но и оценку полей зрения, состояния зрительного нерва с помощью специальной аппаратуры.

Для профилактики глаукомы офтальмолог рекомендует проходить регулярные осмотры у специалиста (не реже одного раза в год после 40 лет, а при наличии факторов риска — чаще). Также важно избегать чрезмерных физических нагрузок, особенно связанных с подъемом тяжестей, и организовать правильное освещение при чтении и работе.