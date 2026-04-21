Офтальмолог Казанцев предостерег от ношения некачественных солнцезащитных очков

Врач-офтальмолог Антон Казанцев в беседе с «Радио 1» дал рекомендации по выбору солнцезащитных очков и подчеркнул необходимость их использования весной.

Эксперт отметил, что воздействие ультрафиолета на глаза может быть значительным, вызывая сухость роговицы и даже кератиты, сопровождающиеся болезненностью и слезотечением.

«Выбирайте очки с маркировкой UV-400», — цитирует доктора сайт RT.

По словам врача, несертифицированные темные очки без защиты могут быть вреднее, чем их отсутствие. Кроме того, Казанцев рекомендовал использовать увлажняющие капли без консервантов для профилактики синдрома сухого глаза, особенно в условиях долгого пребывания перед мониторами. Он отметил, что препараты с гиалуроновой кислотой могут быть эффективны, но их подбор должен осуществляться индивидуально.