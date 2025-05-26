Офтальмолог Казанцев посоветовал не тереть глаза при попадании инородного тела

Офтальмолог Антон Казанцев предупредил о наиболее частых причинах повреждения глаз в летний период и дал рекомендации по оказанию первой помощи. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам врача, наиболее распространены механические повреждения, такие как попадание инородных тел — пыли, соринок, мелких насекомых, частиц земли — в глаза.

«Ни в коем случае нельзя тереть глаз, так как это может привести к повреждению роговицы. Необходимо тщательно вымыть руки и попросить кого-нибудь помочь осмотреть глаз», — предупредил медик.

Он также отметил, что особую опасность представляют химические ожоги глаз, например при попадании удобрений, средств для обработки растений или строительных растворов. В этом случае нужно немедленно начать промывание глаза большим количеством чистой воды. Также важно наложить стерильную повязку, добавил врач.