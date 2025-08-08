Офтальмолог Казанцев перечислил правила по сохранению зрения в условиях цифровой нагрузки

Врач-офтальмолог и генеральный директор офтальмологического центра VISTA Антон Казанцев в интервью радио Sputnik рассказал, как сохранить зрение в условиях цифровой нагрузки.
Он отметил, что из-за длительной работы с экранами может возникать перенапряжение глазных мышц, сухость и постепенное ухудшение зрения. Чтобы минимизировать негативное воздействие, врач предложил следующие полезные привычки: следовать правилу 20-20-20 — каждые 20 минут работы с экраном на 20 секунд переводить взгляд на объект, находящийся на расстоянии не менее 20 метров; осознанно моргать и увлажнять глаза; оптимизировать настройки экрана и освещение: отрегулировать яркость экрана, контрастность и размер шрифта, активировать «ночной режим» вечером.
Врач также подчеркнул важность регулярных осмотров у офтальмолога не реже одного раза в год для своевременного выявления начинающихся проблем.
Микроавтобус с пассажирами скатился в Байкал на Ольхоне
Солдаты ВСУ передали российским бойцам координаты скопления заградотрядов
Лучших тренеров наградили ко Дню физкультурника в Раменском
Волонтеры из Котельников приняли участие в благотворительной акции «Я сам»
Больницы Подмосковья провели еще 8 тысяч консультаций о здоровье пациентов
Уборку неликвидной древесины провели в лесу в Волоколамске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте