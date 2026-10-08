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    Офтальмолог Казанцев опроверг миф о вреде очков для зрения

    Очки не ухудшают зрение и не заставляют глаза «лениться». Врач-офтальмолог Антон Казанцев объяснил правила подбора и ношения очков, сообщает ЗдоровьеMail.

    Казанцев пояснил: очки компенсируют близорукость, дальнозоркость и астигматизм. После их снятия человек видит так же, как до коррекции. Изменения зрения могут быть связаны с возрастом, прогрессированием близорукости и другими факторами.

    Режим ношения зависит от диагноза и рекомендаций врача. Если специалист назначил постоянную коррекцию, снимать очки ради «тренировки» глаз не нужно. При ухудшении зрения следует пройти диагностику, а не менять диоптрии самостоятельно.

    Покрытия компьютерных линз могут уменьшать блики, но не служат универсальной защитой от экрана. Важнее делать перерывы, следить за освещением и расстоянием до монитора. При стойком дискомфорте стоит проверить зрение.

    Водителям нужны линзы с подходящей коррекцией, без дополнительных искажений. Солнцезащитные очки не заменяют диоптрии, а слишком темные линзы не всегда подходят при слабом освещении.

    Оправу следует выбирать прежде всего по размеру и посадке, затем — по дизайну. Ухудшение четкости, необходимость щуриться, дискомфорт или головные боли в очках — повод проверить зрение и коррекцию.

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