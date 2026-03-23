Офтальмолог Казанцев назвал аллергию, ветер и авитаминоз главными причинами весеннего дискомфорта в глазах

Весна — период повышенной опасности для здоровья глаз. В это время года обостряются симптомы сухости глаз из-за сочетания нескольких факторов: пыльца растений вызывает аллергию и воспаление, ветер и сухой воздух ускоряют испарение слезы, а ультрафиолет повреждает поверхность глаза. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог Антон Казанцев.

Перепады влажности между улицей и помещением, весенний авитаминоз и обезвоживание после зимы также негативно влияют на состояние глаз, добавил врач.

Среди тревожных симптомов, требующих внимания, доктор назвал ощущение песка или жжения, покраснение, быструю утомляемость, периодическое затуманивание зрения и неконтролируемое слезотечение. Даже привычное ношение контактных линз может стать дискомфортным.

Для профилактики Казанцев посоветовал носить солнцезащитные очки с UV-фильтром, использовать увлажнители воздуха, соблюдать режим работы за компьютером (правило 20-20-20), пить не менее 1,5–2 литров воды в день и включать в рацион продукты, богатые витаминами и полезными жирами. Если симптомы сохраняются более одной–двух недель или усиливаются, необходима консультация офтальмолога.