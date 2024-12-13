Офтальмолог Казанцев: наращивание ресниц может вызывать конъюнктивит и синдром сухого глаза

Косметологические процедуры помогают выглядеть лучше, однако неудачный выбор мастера способен обернуться проблемами со здоровьем. К чему может привести наращивание ресниц, рассказал генеральный директор офтальмологического центра VISTA Антон Казанцев в беседе с сайтом « Страсти ».

По его словам, клей, используемый во время процедуры, зачастую содержит аллергены. В некоторых случаях его применение вызывает конъюнктивит, раздражение роговицы и синдром сухого глаза, подчеркнул врач.

Казанцев посоветовал обращаться только к сертифицированным специалистам. Перед визитом важно проконсультироваться с офтальмологом. После посещения салона необходимо следить за своим состоянием.