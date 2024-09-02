Офтальмолог Яковенко: детей с миопией лучше сажать за вторую-третью парты

Школьников с миопией необязательно располагать только за первой партой. Детей в очках оптимальнее всего сажать за вторую-третью, рассказала детский врач-офтальмолог Ксения Яковенко, сообщило Ura.ru.

По словам специалиста, если ребенок в очках или контактных линзах видит 100%, то он может сидеть за любой партой. При смене фокусировки с близкого расстояния от тетради к дальнему на доску мышцы глаз тренируются, что приносит только пользу.

Кроме того, врач посоветовала проверять зрение у школьников не реже одного раза в год.