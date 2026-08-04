Офтальмолог Гозиев предупредил об опасности плавания в контактных линзах

Врач-офтальмолог Сино Гозиев рассказал Life.ru , что контакт линз с водой может привести к серьезным проблемам со зрением. Специалист объяснил, почему не стоит плавать в контактных линзах даже в бассейне.

Основная опасность заключается в том, что линза может стать «ловушкой» для микроорганизмов. Они могут задерживаться на поверхности линзы и дольше контактировать с роговицей глаза. Это может вызвать воспаление роговицы — кератит.

Особенно опасен микроорганизм акантамеба, который может находиться в пресной воде, почве и водопроводной воде. Пресные водоемы, такие как реки, озера и пруды, считаются наиболее рискованными из-за возможного содержания различных микроорганизмов. Морская вода также не является безопасной: она может содержать бактерии и другие загрязнения. Даже в бассейнах, где вода подвергается хлорированию, она не становится полностью стерильной.

Риск зависит не только от воды, но и от состояния самих линз. Мягкие контактные линзы особенно хорошо впитывают воду и могут удерживать микроорганизмы. Однодневные линзы также не становятся безопасными для купания. Жесткие линзы меньше впитывают воду, но также не исключают риск загрязнения.

Если человек все же искупался в линзах, после выхода из воды их желательно как можно скорее снять и заменить на новые. Не следует промывать линзы водой из-под крана или пытаться продолжать их использовать после контакта с водоемом. Глаза не нужно самостоятельно обрабатывать агрессивными растворами — достаточно соблюдать обычную гигиену и следить за состоянием.