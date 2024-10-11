Офтальмолог Гозиев посоветовал делать зрительную зарядку каждые 20 минут

Для снижения нагрузки на глаза и расслабления мышц полезно воспользоваться правилом «20-20-20». Этот способ предложил офтальмолог-хирург АО «Медицина» Сино Гозиев, сообщило «ФедералПресс».
Метод заключается в том, чтобы каждые 20 минут работы делать 20-секундный перерыв и смотреть на предмет, расположенный примерно в шести метрах (20 футах). Гозиев отметил, что в условиях постоянного использования гаджетов наши глаза подвергаются значительному напряжению.
Чтобы его уменьшить, он советует регулярно устраивать перерывы и применять профилактические меры. И зарядка «20-20-20», разработанная калифорнийскими специалистами, является одним из простых методов для этого.
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