Офтальмолог Гозиев посоветовал делать зрительную зарядку каждые 20 минут

Для снижения нагрузки на глаза и расслабления мышц полезно воспользоваться правилом «20-20-20». Этот способ предложил офтальмолог-хирург АО «Медицина» Сино Гозиев, сообщило «ФедералПресс» .

Метод заключается в том, чтобы каждые 20 минут работы делать 20-секундный перерыв и смотреть на предмет, расположенный примерно в шести метрах (20 футах). Гозиев отметил, что в условиях постоянного использования гаджетов наши глаза подвергаются значительному напряжению.

Чтобы его уменьшить, он советует регулярно устраивать перерывы и применять профилактические меры. И зарядка «20-20-20», разработанная калифорнийскими специалистами, является одним из простых методов для этого.