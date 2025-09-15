Офтальмолог Горбачева сообщила, что надеждам пациентов на пересадку целого глаза пока не суждено сбыться

Офтальмологический центр «Зрение» представил данные о современных методах восстановления зрения. Эксперт центра Кристина Горбачева рассказала РИАМО , что надеждам пациентов на пересадку целого глаза пока не суждено сбыться.

Почему пересадка глаз пока невозможна?

Проблема заключается в зрительном нерве: его волокна, передающие сигналы в мозг, не восстанавливаются после повреждения. Поэтому даже при успешной пересадке глаза зрение не возвращается.

В офтальмохирургии применяют трансплантацию отдельных тканей глаза, например, роговицы. Для этого используют донорский материал или кератопротезы. В некоторых странах применяется искусственная роговица, написал «Петербургский дневник».

Какие инновации есть в офтальмологии?

— Ретинальные импланты типа Argus («бионический глаз») позволяют пациентам ориентироваться в пространстве, хотя предметное зрение и не восстанавливается. В России в 2017 году такие импланты были успешно установлены двум пациентам. — Нейроимпланты с микрочипами стимулируют зрительную кору мозга. В России ведется работа над нейроимплантом ELVIS V, испытания которого с 2022 года проводятся на обезьянах. — Генотерапия изменяет генетический материал для улучшения зрения при наследственных заболеваниях сетчатки. — Оптогенетика предлагает активацию нейронов светом, но пока массово не применяется.

Несмотря на прогресс, некоторые методы не оправдали ожиданий и требуют дальнейшего развития.